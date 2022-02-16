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«Женщина-руководитель СТО — это отличный фокус». Как правильно выстраивать позиционирование бренда
16.02.2022 09:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» совместно с
Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ―
Эксперты:
Об «Альфе»
Клиенты — юридические лица с автопарком от 5 автомобилей и физлица. Больший объем выручки генерируют юрлица (процентное соотношение 60% на 40%). Общая база клиентов — около 500, из них 50 — юрлица, 11 — те, кто обращается за услугами минимум раз в месяц. Постоянных клиентов — 70%.
Средний чек сделки — 323 белорусских рубля ($ 120−130).
Каналы маркетинга. Сарафанное радио, рекомендации. Размещение наружной рекламы, также есть свой сайт. Вложения в рекламу — $ 150 в месяц.
Основные проблемы:
Рекомендации экспертов
1. Поработать над узнаваемостью. Об СТО на улице Короля должны знать все в радиусе километра — как физлица, так и юрлица. Для этого необязательно использовать контекстную рекламу, можно начать с простых вещей, например, раздавать флаеры, установить указатели. Что касается контекстной рекламы, эксперты советуют обязательно ставить геолокацию поблизости. Также можно посмотреть по базе, какие компании находятся рядом с СТО и обзванивать их, рассказывая об услугах. Но нужно это делать на постоянной основе, чтобы застать время, когда клиенту будет актуально данное предложение.
2. Определиться с фокусом. Необходимо сформировать набор услуг, которые приносят наибольшую прибыль, и определить, кто из клиентов наиболее маржинален. Зачастую владельцы авто ищут ремонт определенных моделей машин. Можно посмотреть, какие из них наиболее популярны, и давать контекстную рекламу именно на них. Можно обратиться к статистике Белорусской автомобильной ассоциации и посмотреть объем продаж коммерческих автомобилей, какие марки занимают лидерские позиции, и сфокусироваться на них.
3. Поработать с отзывами клиентов. Эксперты отмечают, что у СТО Анны есть важное преимущество — чек за услуги не меняется в процессе работы. И об этом нужно рассказывать, например, публиковать отзывы клиентов на сайте, примеры кейсов и т.д.
4. Использовать CRM — это еще один способ взаимодействия с клиентом. Можно сформировать пул клиентов, какой пробег у их авто, какие процедуры предстоят и т.д. И напоминать им об этом через мессенджеры. Клиентам важно понимать, что о них помнят.
5. Поработать над позиционированием. Две наиболее интересные, по мнению экспертов, концепции позиционирования:
6. Расширить штат. Анна обратила внимание, что в ее бизнесе кадровый вопрос стоит наиболее остро, поскольку есть проблемы с тем, что сотрудники уходят в вольное плавание после обучения, при этом забирая клиентов. По мнению экспертов, важно выстроить правильную мотивацию, систему правил, контроля и ответственности. Чтобы избежать неприятных ситуаций. Также для найма сотрудников эксперты посоветовали указывать в описании вакансии свои конкурентные преимущества (работа в центре, комфортные условия и т. д.), а также использовать в первую очередь связи внутри рынка (например, поспрашивать у нынешних работников СТО, нет ли у них знакомых, которые ищут работу).
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