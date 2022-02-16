Сколько стоит уехать в отпуск без домашнего питомца считаем расходы на зооняню и другие способы

Источник материала: Myfin



Фото с сайта lavkapitomca.ru

Передержка у друга, родителей или соседа – самый бюджетный вариант для владельцев домашнего животного. А еще с близкими можно договориться на присмотр за экзотическими животными, например, рыбками, попугаями, крысами и так далее. В зоогостиницы их возьмут вряд ли. Но если обратиться к близким возможности нет, предлагаем 3 способа на разный бюджет и уровень комфорта. Мы рассчитали стоимость на 7-дневный отъезд для собак и кошек.





Зоогостиница: 56–140 рублей за собаку и 28–128 рублей за кошку

Самый простой вариант – снять «номер» в гостинице для животных. В Минске сутки проживания обходятся до 15–17 рублей для кошек (для котят или пожилых животных цена выше), для собак – 17–25 рублей в зависимости от породы (здесь и далее мы использовали информацию с сайтов зоогостиниц). В Бресте есть гостиница на базе ветклиники для кошек, где содержание с питанием стоит 15 рублей, а для собак есть отдельный питомник от 20 рублей в день.



В Гродно есть гостиница в 15 км от города, она обойдется в 8 рублей в сутки за собаку и 4 рубля – для кота. В Гомеле работает государственный питомник от «Спецкоммунтранса», содержание в сутки стоит 8,33 рубля, еще одна частная гостиница на момент выхода материала приостановила свою работу. В Витебске проживание котов на базе ветлечебницы стоит 10 рублей (корм и игрушки берите с собой), в остальных отелях сутки передержки стоят 20–30 рублей. В Могилеве содержание собаки обойдется от 20 до 30 рублей, для кошек – 20 рублей в сутки.



Фото с сайта yandex.com



В стандартный набор проживания входят гигиена, питание, выгул. По желанию вы можете привезти свой корм, некоторые гостиницы предлагают дрессировку, тренировки на беговых дорожках и другие активности.

Обычно гостиницы для животных – это одноместные, максимум двухместные вольеры-клетки. Редко встречаются отели с обычными жилыми комнатами и выходом на придомовую территорию.

Что обычно требуется при заселении:

Подтверждение прививок – они понадобятся, даже если животное не будет покидать будку.

Обработка от блох.

Успокаивающий ошейник для особенно эмоциональных животных.

Натуральное питание (мясо, злаки, овощи в пропорции примерно 70/10/20), если кормление не включено в цену или вы хотите сами привезти еду для питомца. Молоко, ливерные колбасы и консервы не для животных могут не принять.

Переноска, на случай если в гостинице понадобится перевезти животное к врачу.

Петситтеры и зооняни: 105–245 рублей

Если беспокоитесь, что вашему любимцу не будут уделять достаточно внимания, – ищите петситтера. В Беларуси работает специальный сервис для поиска человека, который сможет выгуливать и кормить питомца. Разработчики утверждают, что проверяют всех зарегистрированных пользователей и присваивают им рейтинг. Во время ситтинга хозяин будет получать фото/видеоотчет каждый день. Стоит такая услуга 15–35 рублей за сутки. Зависит от того, какую цену поставит ситтер.

Фото с сайта lifehacker.ru



Объявления от зоонянь можно найти на Kufar (от 5 рублей в сутки для кошек и 10 рублей для собак). Но какова вероятность, что вам попадется ответственный ситтер?

О своем опыте в петситтинге рассказывает Ирина из Минска:

– Я зарегистрировалась на сервисе Petsitters в марте 2020 года. С того времени примерно раз в месяц беру на выгул и передержку животных. Делаю это для души, а не для заработка.

Чтобы попасть в каталог ситтеров, я прошла собеседование с представителем компании, прослушала лекцию с кинологом и подписала договор (он в открытом доступе). Далее выставила свободные даты, и примерно через неделю мне предложили питомца – кошечку сфинкс. Тогда я определила за сутки передержки 10 рублей, сейчас повысила стоимость до 20 рублей. Из этой суммы платформа удерживает 25%.



Фото предоставлено героем материала



Я беру питомцев на короткие передержки или выгул. Иногда предлагают посидеть несколько дней. Один раз котик жил у нас полтора месяца – так вышло, что хозяева не могли вернуться раньше. Мы продлевали услугу удаленно. Чаще всего мне привозят питомца сразу домой, а если у хозяев есть время, то можно познакомиться заранее на нейтральной территории, чтобы хвостик привык ко мне.



Своего питомца у меня нет, поэтому на приемных выливаю всю заботу и любовь. Котики и собачки чувствуют себя хорошо, хозяева привозят с собой их игрушки, рассказывают, как кормить, или покупают свою еду. Отчет отправляю по просьбе – фото или видео и короткий рассказ, как прошел день.

Оставить дома с автокормушкой: около 400 рублей

Есть еще решение для антисоциальных или излишне эмоциональных питомцев – оставить их дома с автокормушкой и поглядывать за ситуацией по камерам. Автокормушка с большим объемом от 3 литров обойдется в 300–400 рублей, автопоилка стоит около 30 рублей. Но это может быть не слишком гуманно для отъезда больше 2-3 дней. Лучше попросить кого-то хотя бы изредка заходить к вам в гости.

Фото с сайта madrobots.ru



Итого

Самый недорогой вариант – обратиться за помощью к другу. Ну тут как повезет, ведь у всех свои дела. На втором месте зоогостиницы, однако там животное будет не в полной мере свободным. А автопоилка и кормушка скорее решение для любителей азарта – остается надеяться, что животное не обидится и не наведет свои порядки в доме.

Пожалуй, самый гуманный вариант – отдать питомца петситтеру. Обычно ими становятся ради идеи, а не ради заработка. А значит, ваш питомец будет окружен любовью, а вам пришлют видеоотчет для спокойствия.

И совсем другая история – взять питомца с собой. Оставляйте комментарии, если вам интересно узнать, сколько стоит поехать в отпуск вместе с собакой или кошкой и что для этого нужно сделать.

