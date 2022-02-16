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The Wall Street Journal: США зарабатывают на информационной истерии вокруг Украины

16.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

The Wall Street Journal: США зарабатывают на информационной истерии вокруг Украины

В американском издании The Wall Street Journal рассказали, как США обогатились на фоне истерии вокруг «российского вторжения». Благодаря эскалации резко вырос экспорт газа из Штатов в Европу. 

По словам автора, нефтегазовая отрасль в ЕС всё ещё восстанавливается после пандемийного обвала цен, а обострение кризиса в Украине усугубляет процесс. Для США это прямая выгода – рост добычи американских нефти и газа стал геополитическим и экономическим активом Вашингтона, который позволяет вытеснить с рынка российских конкурентов. Кстати, и европейские политики понемногу прозревают. Недоумение и недовольство позицией Соединенных Штатов выразили депутаты немецкого Бундестага. Вашингтон требует от Германии блокировать газопровод «Северный поток-2» и отказаться от российской нефти. 

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В американском издании The Wall Street Journal рассказали, как США обогатились на фоне истерии вокруг «российского вторжения». Благодаря эскалации резко вырос экспорт газа...
 
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