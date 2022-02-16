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Безопасность и недопущение вмешательства во внутренние дела. Какие еще вопросы обсудили на конференции по теме укрепления Союзного государства?
Источник материала: ОНТ
Коллективная безопасность и недопущение вмешательства во внутренние дела – таковы главные темы международной конференции по вопросам укрепления Союзного государства. Общие приоритеты обсудили в онлайн-формате представители парламентов и экспертного сообщества.
Обстановка в регионе остаётся непростой. Союзное государство намерено эффективно и быстро реагировать на любые вызовы для обеспечения собственной безопасности.
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Безопасность и недопущение вмешательства во внутренние дела. Какие еще вопросы обсудили на конференции по теме укрепления Союзного государства?
Коллективная безопасность и недопущение вмешательства во внутренние дела – таковы главные темы международной конференции по вопросам укрепления Союзного...
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