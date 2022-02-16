Безопасность и недопущение вмешательства во внутренние дела. Какие еще вопросы обсудили на конференции по теме укрепления Союзного государства?

Источник материала: ОНТ

Коллективная безопасность и недопущение вмешательства во внутренние дела – таковы главные темы международной конференции по вопросам укрепления Союзного государства. Общие приоритеты обсудили в онлайн-формате представители парламентов и экспертного сообщества.

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности: «В доктринальных документах атлантического сообщества прописано неприятие создания и расширения, укрепления Союзного государства, что не допустимо. Это вопросы и тема двух стран – Беларуси и России, и мы намерены реализовывать те 28 программ, которые были утверждены в ноябре прошлого года. И реализовывать программу в области внешней политики, и приоритет отдавать реализации обновленной военной доктрины».

Обстановка в регионе остаётся непростой. Союзное государство намерено эффективно и быстро реагировать на любые вызовы для обеспечения собственной безопасности.

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