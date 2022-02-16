﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Пинске задержан наркозакладчик

16.02.2022 10:03 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский наркоконтроль при силовой поддержке ОМОНа задержал 38-летнего жителя областного центра. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Мужчина забрал оптовую партию "товара" в Минской области, расфасовал и планировал разложить закладки в Пинске, где и был задержан.

В его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли 200 г амфетамина, 500 г мефедрона и 604 г альфа-PVP.

Мужчина успел поработать на виртуальный наркомаркет две недели.

Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта. Ранее в поле зрения правоохранителей фигурант не попадал.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина забрал оптовую партию "товара" в Минской области, расфасовал и планировал разложить закладки в Пинске, где и был задержан.
 
Новости дня
Новости разные
 
Безопасность и недопущение вмешательства во внутренние дела. Какие еще вопросы обсудили на конференции по теме укрепления Союзного государства?
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by