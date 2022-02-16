В Пинске задержан наркозакладчик

Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский наркоконтроль при силовой поддержке ОМОНа задержал 38-летнего жителя областного центра. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Мужчина забрал оптовую партию "товара" в Минской области, расфасовал и планировал разложить закладки в Пинске, где и был задержан.

В его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли 200 г амфетамина, 500 г мефедрона и 604 г альфа-PVP.

Мужчина успел поработать на виртуальный наркомаркет две недели.

Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта. Ранее в поле зрения правоохранителей фигурант не попадал.-0-