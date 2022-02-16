Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе при пожаре погибли мужчина и женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"15 февраля в 10.00 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Долголесье Гомельского района. На пожаре обнаружены погибшие хозяин 1967 года рождения и совместно проживавшая с ним гражданка 1973 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-