﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомельском районе при пожаре погибли мужчина и женщина

16.02.2022 10:15 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе при пожаре погибли мужчина и женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"15 февраля в 10.00 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Долголесье Гомельского района. На пожаре обнаружены погибшие хозяин 1967 года рождения и совместно проживавшая с ним гражданка 1973 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины пожара и гибели устанавливаются.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске задержан наркозакладчик
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by