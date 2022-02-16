В Беларуси в 2021 году выросла рентабельность продаж

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

В представленной статистике не учитывались банки и другие кредитно-финансовые организации, а также страховые компании. За прошлый год в нашей стране рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг составила 10,4%, а продаж – 8,3%. В 2020 году эти показатели были ниже – тогда показатели были 9,5% и 7,6% соответственно.

На начало 2022 года доля просроченной дебиторской задолженности в Беларуси составила 13,5% или 7,5 из 55,7 млрд. рублей. Кредиторская задолженность насчитывала 66,2 млрд. рублей, из которых 11,4% (7,5 млрд.) являлась просроченной. В сравнении с 2020 годом доля просроченной дебиторки упала на 2%, а просроченная кредиторская задолженность снизилась на 0,7%.

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