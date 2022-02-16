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В Гродно кибермошенники обманули мать и дочь на Br55 тыс.

16.02.2022 10:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно кибермошенники обманули мать и дочь на Br55 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Утром 24 января 46-летней жительнице в Гродно позвонили в мессенджер.

"Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестный завладел ее паспортными данными и пытается оформить кредиты в различных банках. Лжесотрудник добавил, что если жительница областного центра не оформит кредит, за нее это сделают злоумышленники", - рассказали в СК.

Женщина поверила злоумышленникам и оформила 4 кредита на общую сумму Br47 тыс. Деньги она перевела на свою карту, а на телефон установила по настоянию звонившего программу, с помощью которой и были похищены все деньги.

Уже 2 февраля по схожей схеме через звонки в мессенджер обманули и 23-летнюю дочь женщины. Она взяла кредит и перевела деньги на указанный счет.

После этого злоумышленники перестали выходить на связь. Мать и дочь обратились к правоохранителям.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) и ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.

Выяснилось, что звонки поступали из различных стран Европы и Африки. Сейчас подозреваемые устанавливаются.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Выяснилось, что звонки поступали из различных стран Европы и Африки. Сейчас подозреваемые устанавливаются.
 
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