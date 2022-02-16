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В многоэтажке в Горках горела квартира, есть пострадавший

16.02.2022 11:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в многоэтажном доме в Горках спасен мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на пр.Интернациональном районного центра поступило спасателям 16 февраля в 2.02. По прибытии к месту вызова из окна квартиры восьмого этажа шел дым. В квартире находился мужчина 1960 года рождения.

Работники МЧС обнаружили хозяина квартиры в горящей комнате на кровати в бессознательном состоянии и вынесли его на свежий воздух. Бригадой скорой помощи мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением продуктами горения. Эвакуация жильцов не проводилась.

В результате пожара в комнате поврежден пол, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на пр.Интернациональном районного центра поступило спасателям 16 февраля в 2.02. По прибытии к месту...
 
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