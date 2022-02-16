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Смертельное ДТП в Лепельском районе: один человек погиб, еще один пострадал

16.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смертельное ДТП в Лепельском районе: один человек погиб, еще один пострадал

Легковой Lexus и грузовой Man столкнулись неподалеку от деревни Черноручье Лепельского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

ДТП произошло на 147-м километре трассы М-3 утром 15 февраля. Первыми на место происшествия прибыли медики, которые обнаружили водителя грузовика. Мужчина 1960 года рождения был в сознании, однако его ноги зажало элементами деформированной кабины. Водитель легковушки 1973 года рождения к тому моменту уже была мертва.

Вскоре на место инцидента прибыли сотрудники МЧС, которые помогли деблокировать мужчину. Он впоследствии был госпитализирован. Также они извлекли из легковушки погибшую женщину. 

Причины трагедии не уточняются.

Фото: МЧС

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Легковой Lexus и грузовой Man столкнулись неподалеку от деревни Черноручье Лепельского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. ДТП произошло на 147-м километре...
 
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