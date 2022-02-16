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В Перу нашли мумии детей, которых принесли в жертву
Источник материала: ОНТ
Шесть мумифицированных детей обнаружили археологи гробнице в древнем городе Кахамаркилья (Перу). Об этом
Ученые сообщили, что крошечные скелеты нашли плотно завернутыми в ткань. По мнению археологов, дети были принесены в жертву сотни лет назад – так «сопровождали в загробную жизнь» знатного человека, мужчину около 20 лет.
По предварительным оценкам, возраст мумий – от 1000 до 1200 лет.
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Шесть мумифицированных детей обнаружили археологи гробнице в древнем городе Кахамаркилья (Перу). Об этом информирует CBC News. Ученые сообщили, что крошечные скелеты...
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