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В Перу нашли мумии детей, которых принесли в жертву

16.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Перу нашли мумии детей, которых принесли в жертву

Шесть мумифицированных детей обнаружили археологи гробнице в древнем городе Кахамаркилья (Перу). Об этом информирует CBC News.

Ученые сообщили, что крошечные скелеты нашли плотно завернутыми в ткань. По мнению археологов, дети были принесены в жертву сотни лет назад – так «сопровождали в загробную жизнь» знатного человека, мужчину около 20 лет.

По предварительным оценкам, возраст мумий – от 1000 до 1200 лет.

Фото: depositphotos / носит иллюстративный характер

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Шесть мумифицированных детей обнаружили археологи гробнице в древнем городе Кахамаркилья (Перу). Об этом информирует CBC News. Ученые сообщили, что крошечные скелеты...
 
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