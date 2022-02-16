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На пр. Независимости такси сбило перебегавшего дорогу пешехода

16.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На пр. Независимости такси сбило перебегавшего дорогу пешехода

На пр. Независимости в Минске мужчина попал под колеса легкового авто. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

Согласно предварительным данным, инцидент произошел 16 февраля около 00:48, неподалеку от дома №74. 41-летний водитель такси совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован. 

По факту инцидента проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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На пр. Независимости в Минске мужчина попал под колеса легкового авто. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.  Согласно предварительным данным, инцидент...
 
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