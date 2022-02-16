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Диетолог назвала рецепт замедляющего старение сока
Источник материала: ОНТ
Диетолог Лора Бурак назвала рецепт натурального сока, который замедляет старение. По словам эксперта, продукт можно приготовить в домашних условиях. Советы диетолога
Бурак предложила добавлять в сок овощи и зелень: кейл, шпинат, огурцы. Специалист пояснила, что данные ингредиенты содержат витамины и антиоксиданты, способствуют выработке коллагена и помогают сохранить силу и здоровье ногтей и волос. Добавление в сок капусты поможет улучшить здоровье сердца, а шпинат нормализует кровяное давление.
Эксперт отметила: лучше выбирать цельные фрукты и овощи. Если же подобной возможности нет, самостоятельно приготовленный натуральный сок обеспечит достаточным количеством витаминов на день.
Фото: Pixabay
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Диетолог Лора Бурак назвала рецепт натурального сока, который замедляет старение. По словам эксперта, продукт можно приготовить в домашних условиях. Советы...
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