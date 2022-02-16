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Как “влиться” в TikTok? Узнайте на бесплатном вебинаре AMDG и TikTok

16.02.2022 11:19 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как “влиться” в TikTok? Узнайте на бесплатном вебинаре AMDG и TikTok

Пользователи тратят больше времени на просмотр TikTok, чем на видео в YouTube. К такому выводу пришла компании App Annie. Краткий, насыщенный, персонализированный формат контента привлекает современного человека, а платежеспособная аудитория притягивает рекламодателей.

22 февраля в 14:00 (МСК) AMDG совместно с коллегами из TikTok проведут бесплатный вебинар, в котором расскажут об особенностях продвижения E-commerce на платформе, представят новые возможности TikTok For Business и разберут актуальные кейсы данной ниши.

Как “влиться” в TikTok? Узнайте на бесплатном вебинаре AMDG и TikTok

Кроме того, в рамках вебинара представители TikTok For Business расскажут о целях рекламных кампаний в TikTok и об их оптимизации. Вас научат оценивать эффективность размещения и покажут, какие есть инструменты для работы с креативами. Будут обсуждаться возможные проблемы при модерации и  пути их быстрого решения. Также спикеры поделятся самыми интересными кейсами ниши, которые были  в их практике.

Продолжительность вебинара: 60 минут.

Спикеры:

  • Софья Хмелидзе, аккаунт-менеджер TikTok For Business Восточная Европа.
  • Михаил Худобин, аккаунт-менеджер TikTok For Business Восточная Европа.

Мероприятие пройдет в закрытом формате и будет бесплатным для всех участников, прошедших регистрацию.

 Как “влиться” в TikTok? Узнайте на бесплатном вебинаре AMDG и TikTok

 

 
 
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22 февраля в 14:00 (МСК) AMDG совместно с коллегами из TikTokпроведут бесплатный вебинар, в котором расскажут об особенностях продвижения E-commerce на платформе, представят...
 
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