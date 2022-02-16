 Как “влиться” в TikTok? Узнайте на бесплатном вебинаре AMDG и TikTok

Источник материала: ProBusiness





Пользователи тратят больше времени на просмотр TikTok, чем на видео в YouTube. К такому выводу пришла компании App Annie . Краткий, насыщенный, персонализированный формат контента привлекает современного человека, а платежеспособная аудитория притягивает рекламодателей.

22 февраля в 14:00 (МСК) AMDG совместно с коллегами из TikTok проведут бесплатный вебинар, в котором расскажут об особенностях продвижения E-commerce на платформе, представят новые возможности TikTok For Business и разберут актуальные кейсы данной ниши.





Кроме того, в рамках вебинара представители TikTok For Business расскажут о целях рекламных кампаний в TikTok и об их оптимизации. Вас научат оценивать эффективность размещения и покажут, какие есть инструменты для работы с креативами. Будут обсуждаться возможные проблемы при модерации и пути их быстрого решения. Также спикеры поделятся самыми интересными кейсами ниши, которые были в их практике.

Продолжительность вебинара: 60 минут.

Спикеры:

Софья Хмелидзе, аккаунт-менеджер TikTok For Business Восточная Европа.

Михаил Худобин, аккаунт-менеджер TikTok For Business Восточная Европа.

Мероприятие пройдет в закрытом формате и будет бесплатным для всех участников, прошедших регистрацию.



