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Как “влиться” в TikTok? Узнайте на бесплатном вебинаре AMDG и TikTok
16.02.2022 11:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Пользователи тратят больше времени на просмотр TikTok, чем на видео в YouTube. К такому выводу пришла компании
22 февраля в 14:00 (МСК) AMDG совместно с коллегами из TikTok проведут бесплатный вебинар, в котором расскажут об особенностях продвижения E-commerce на платформе, представят новые возможности TikTok For Business и разберут актуальные кейсы данной ниши.
Кроме того, в рамках вебинара представители TikTok For Business расскажут о целях рекламных кампаний в TikTok и об их оптимизации. Вас научат оценивать эффективность размещения и покажут, какие есть инструменты для работы с креативами. Будут обсуждаться возможные проблемы при модерации и пути их быстрого решения. Также спикеры поделятся самыми интересными кейсами ниши, которые были в их практике.
Продолжительность вебинара: 60 минут.
Спикеры:
Мероприятие пройдет в закрытом формате и будет бесплатным для всех участников, прошедших регистрацию.
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22 февраля в 14:00 (МСК) AMDG совместно с коллегами из TikTokпроведут бесплатный вебинар, в котором расскажут об особенностях продвижения E-commerce на платформе, представят...
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