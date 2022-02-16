Что будет с ценами на недвижимость? Как поведет себя рынок недвижимости в 2022 году? Прогнозы, слухи, экспертное мнение

Источник материала: Myfin



​Что будет с ценами на недвижимость? Как поведет себя рынок недвижимости в 2022 году?

Согласно прогнозам экспертов, опрошенных «РБК-Недвижимостью», в 2022 году рост цен на стройматериалы сохранится, но будет в пределах 10–15% при отсутствии внешних или внутренних шоков. Для сравнения, в 2021 году строительство домов подорожало на 30–60%, а сами стройматериалы — вдвое и втрое. Аналитики считают, что на 15% увеличатся цены на пластиковые окна, теплоизоляционные и кровельные материалы.



Товар Ед. измерения Цена в 2020-м Цена в 2021-м Подорожание в... Арматура 10

А500С Метр погонный 0,95 1,64 1,7 раза Плита OSB-3 Kronospan

9×1250×2500 Штука 15,27 72,72 4,8 раза Брус деревянный

50×100×3 Штука 4,95 9,13 1,8 раза Вагонка А люкс

12,5×96×3 Метр кубический 932 1748 1,9 раза Фанера ФК Ш

12×1525×1525 2/2 Штука 35,72 83,73 2,3 раза Планкен прямой

(сосна 20×95×200

АВ Люкс) Штука 5,68 8,02 1,4 раза Кабель ВВГ НГ

3×1,5 Метр 1,14 1,7 1,5 раза Кабель ВВГ НГ

3×6 Метр 4,56 6,59 1,4 раза Блоки 2,5-500-35-1

625×200×250 Метр кубический 92 125 1,4 раза «Портландцемент»

I 42,5-Н Мешок 25 кг 5,60 6,20 1,1 раза Металлочерепица МП Монтерроса-M (VikingMP E-20-8017-0.5) Метр квадратный 19,1 40,63 2,1 раза Снегозадержатель трубчатый 3000 мм (8017) ROOFRetail Штука 37,5 63,29 1,7 раза

Источник: realt.by

Привязывая рост цен на жилье к росту инфляции, сходятся во мнении, что одно не превысит другое. А это значит, что сейчас достаточно удачное время для инвестиций в жилье, можно покупать квартиру и в дальнейшем сдавать, получая пассивный доход.



Детская площадка в квартале Эмиратс



Вид на квартал Северная Америка



Спортивные площадка на придомовых территориях в Minsk World

Рынок недвижимости, начиная с лета 2020 и по осень 2021 включительно, прилично штормило. Дрожала и дорожала и «вторичка», и «новостройки», причем рост был достаточно симметричным, что одновременно и удивляло, и тревожило специалистов. Такого ажиотажа этот сегмент экономики не видел со времен 2000-х.



На стройплощадках кипит работа

Помимо этого, «удар шокером» получил рынок недвижимости в виде резкого взлета цен сначала на древесину, а потом и на остальные стройматериалы. По принципу домино не рухнуло, но рвануло стремительно вверх и все остальное: от металопрофилей до сухих смесей. Застройщики в разных странах отреагировали на эти импульсы по-разному: по большей части тут же взвинтили стоимость квадратного метра.



Ведущий девелопер белорусской столицы, который в эти дни активно осваивает огромные площади бывшего аэропорта, выбрал иной путь общения со своими клиентами настоящими и будущими. Благодаря грамотному и своевременному планированию, ранним закупкам и гибким договорам, удалось избежать резкого оттока клиентов. Более того, учитывая, что именно Minsk World сейчас дает львиную долю новостроек в Минске, приток покупателей вырос несмотря на все неблагоприятные прогнозы.



Геометрия, строгость и стильность домов в Minsk World

Чем была обусловлена паника на строительном рынке в 2021 году? Рост цен на некоторые строительные материалы достигли трех-четырёхкратного увеличения. Производители, подрядчики и инвесторы не могли игнорировать этот фактор. Заметили «ценовые качели» и покупатели и… на какое-то время замерли в тревожном ожидании. Правда, учитывая общую экономическую и эпидемиологическую ситуации пауза эта не была длительной. Многие покупатели достаточно быстро пришли к логичному выводу, в следствии которого на смену затишью пришел всплеск количества договоров, так называемого, «отложенного спроса». Инвестиция в недвижимость, как возможность не только сохранить сбережения, но и преумножить их.Именно такую цель преследовал ряд покупателей.



Зимнее утро в квартале Мировых танцев



Владимир и Юлия приобрели апартаменты в доме «Монако» квартала Средиземноморский

Портрет нынешнего покупателя новостройки таков:



это молодые семейные пары, которые не готовы больше платить чужим людям за арендное жилье либо проживать вместе с родителями;

покупатели, которые инвестируют свои активы в недвижимость для увеличения собственного капитала.

Стимулируют к принятию решения по расширению жилплощади кредитные программы, запущенные рядом белорусских банков, ну и, конечно же, тот факт, что выбор новостроек сейчас как никогда широк и привлекателен, как говорится, на любой вкус и на кошелек. Важную роль играет жилищная инфраструктура - чем она лучше и разнообразней, тем выше инвестиционная привлекательность вашего потенциального жилья. Сегодняшний покупатель готов платить за комфорт и престиж.



Дом «Волна» квартала Эмиратс



Автолюбители оценят удобство паркинга на ул. Германовской



Квартал Северная Америка

И тут на авансцену выходит Minsk World, где объекты возводятся по современной каркасно-блочной технологии. К слову, именно такое домостроение в 2021 признано абсолютным лидером среди всех других видов строительства. Сейчас средняя стоимость квадратного метра каркасно-блочных домов составляет приблизительно 1310 долларов.



Минск динамично строится и башенные краны в разных частях столицы уже давно не портят, а скорее украшают пейзаж.



Minsk World возводится по каркасно-блочной технологии



Апартаменты в каркасно-блочных домах имеют свободную планировку



Скорость возведения таких зданий высока

Территориально наибольший прирост новостроек за 2021 год отмечен в Октябрьском районе Минска, а это как раз и есть стремительно растущий Minsk World: +38 домов.

Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (Россия)

Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) (Россия): «Около 45% от стоимости квадратного метра — это расходы на стройматериалы и строительные работы. 15% стоимости занимает приобретение земельного участка под строительство и оформление необходимых документов, примерно 10% — это строительство социальной инфраструктуры и создание общественных пространств. Например, проект застройки могут не согласовать, если не хватает мест в школах: придется вносить в план поправки, и строить школу. Примерно 5–7% от стоимости квадратного метра составляют расходы на инженерные коммуникации».

Наталья Литовская, независимый эксперт рынка недвижимости (Беларусь)

Наталья Литовская (Беларусь), независимый эксперт рынка недвижимости: «Кредиты на новостройки подорожали, но не исчезли. По весне появились дорогие, под 20–21% годовых — на покупку квартиры на вторичном рынке. Если не хватало 5–15 тыс. долларов, граждане могли докредитовываться. Это поддержало спрос. Часть спасала вклады, переводя деньги в недвижимость. Ведь весной появились не только дорогие кредиты на «вторичку», но и слухи, что могут быть проблемы со снятием валютных вкладов. Рынок недвижимости очень чуток к слухам: часть граждан посчитала, что сохранение денег в недвижимости — самый надежный вариант. Так что до ноября несколько месяцев подряд фиксировался повышенный спрос (в Минске по 1250–1300 сделок в месяц, при норме 1000–1100). Еще часть реализовала отложенный спрос, парализованный в августе 2020-го. Нужно понимать, что в кризисы недвижимость воспринимается как гарантия стабильности жизни для конкретной семьи. Да, она может и подешеветь, но она будет— крыша над головой».

Оригинальное архитектурное решение дома

Главный плюс в инвестиции в столичную недвижимость — стабильное повышение ее стоимости, а также высокий спрос как на покупку, так и на аренду квартир.



Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings, комментируя ситуацию с ростом цен на стройматериалы в середине года, говорил о том, что запасов у застройщика достаточно и до нового года подъема цен на недвижимость в Minsk World не будет. Девелопер обещания сдержал и цены на заветные метры, действительно не поднимал или поднял незначительно.

Виктор Сидоренко, заместитель генерального директора по финансам и экономике Белорусской цементной компании

Крупнейший застройщик страны в своей работе использует белорусские материалы, доля их в строительстве постоянно растет. Применение отечественных материалов позволяет снизить стоимость квадратного метра для покупателя — это и есть стратегическое партнерство. Минувшим летом крупнейший застройщик страны увеличил закупку цемента у крупнейшего производителя Беларуси на 20%.

Вибор Мулич и Виктор Сидоренко

Противостоять мировым тенденциям в 2022 году как минимум нелогично и как максимум очень сложно. Поэтому цены рано или поздно должны были поползти вверх. Вопрос только в том насколько быстро? Отдадим должное компании, которая возводит в белорусской столице многофункциональный комплекс Minsk World, рост цен она, как может, старается сдерживать. Добавим к этому существующую рассрочку на покупку недвижимости и возможность воспользоваться обновленными кредитными программами ряда банков-партнеров, не станем забывать о регулярных акциях, и получаем предложения, перед которыми сложно устоять.

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings: «Цены на жилье диктует рынок и это неоспоримый факт. У застройщиков в любой точке планеты стоимость недвижимости растет по мере готовности объекта. Ситуация абсолютно у всех сейчас сложная и складывается она из многих факторов. Одно могу сказать точно: на сроках строительства нашего многофункционального комплекса она не отразится. Выполнение обязательств – наша приоритетная задача. Мы приложим все усилия, чтобы адаптироваться к новым условиям, максимально сохранив привлекательность и доступность наших объектов. Грандиозный и амбициозный проект Minsk World планируем завершить с опережением сроков».

Лобби каждого дома также неповторимо, как и фасад

Много полезной и актуальной информации на сайте bir.by



Каждому покупателю помогут подобрать подходящую недвижимость в офисах продаж по адресу ул. П. Мстиславца,9, (Dana Center, 1 этаж) ст. м. «Восток». Короткий номер для всех мобильных операторов 7675, городской телефон +375-17-38-81-719

В 57 городах Беларуси есть консультанты, которые ответят на все вопросы и помогут разобраться во всех нюансах.

В статье использованы материалы сайтов:

Realt.by

Pro-n.by

Daily.afisha.ru

Rbc.ru

belmarket.by

kursrealt.by

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361