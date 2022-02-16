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В Могилеве таксист сбил ребенка и уехал с места ДТП

16.02.2022 11:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве таксист сбил ребенка и уехал с места ДТП. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский.

ДТП произошло 11 февраля около 8.00. Водитель такси, двигаясь по улице Островского, совершил наезд на 14-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии водитель в нарушение ПДД оставил место дорожно-транспортного происшествия. Инцидент наблюдали несколько прохожих, которые и сообщили о случившемся в ГАИ.

В ходе оперативно проведенных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции автомобиль и водитель были установлены. Водителем оказался 37-летний житель Могилева. По данному факту проводится проверка, действиям нарушителя будет дана правовая оценка.

Сотрудники ГАИ предупреждают, что в случае даже незначительного наезда на пешехода в обязательном порядке необходимо сообщить в ГАИ о произошедшем. "Как правило, после таких ситуаций у человека возникает состояние шока, он может не чувствовать боли, которая даст о себе знать только через некоторое время, - сказал Евгений Жилинский. - Любые телесные повреждения от удара автомобилем - это факт ДТП. Покинув место происшествия, водитель берет на себя дополнительную ответственность в виде серьезного штрафа и возможного лишения прав".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В ходе оперативно проведенных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции автомобиль и водитель были установлены. Водителем оказался 37-летний житель Могилева. По...
 
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