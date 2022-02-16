Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ГУБОПиК МВД установили 29-летнего жителя Минского района, который предоставлял администраторам деструктивных Telegram-каналов персональные данные сотрудников органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Также известно, что в августе 2020 года он участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях в столице.

Мужчина работает инженером-программистом, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС, признан подозреваемым по уголовному делу за разжигание социальной вражды или розни.

"Правоохранители продолжают проведение оперативно-разыскных мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки, а также установлению лиц, причастных к протестной активности", - добавили в ведомстве.-0-