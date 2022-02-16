Макей: Беларусь будет активно использовать порты российские для перевалки грузов

Источник материала: ОНТ

Беларусь намерена активно использовать российские порты для перевалки собственных грузов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БЕЛТА.



При этом глава МИД отметил, что по данному вопросу уже есть определенные договоренности с российской стороной. В настоящий момент обсуждение продолжается.

Фото: БЕЛТА

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