﻿ Макей: Беларусь будет активно использовать порты российские для перевалки грузов. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макей: Беларусь будет активно использовать порты российские для перевалки грузов

16.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Макей: Беларусь будет активно использовать порты российские для перевалки грузов

Беларусь намерена активно использовать российские порты для перевалки собственных грузов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БЕЛТА.

При этом глава МИД отметил, что по данному вопросу уже есть определенные договоренности с российской стороной. В настоящий момент обсуждение продолжается. 

Фото: БЕЛТА 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь намерена активно использовать российские порты для перевалки собственных грузов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел...
 
Новости дня
Новости разные
 
Электронные накладные: как их применять для маркировки товаров легкой промышленности
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by