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Макей: Беларусь будет активно использовать порты российские для перевалки грузов
Источник материала: ОНТ
Беларусь намерена активно использовать российские порты для перевалки собственных грузов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей,
При этом глава МИД отметил, что по данному вопросу уже есть определенные договоренности с российской стороной. В настоящий момент обсуждение продолжается.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь намерена активно использовать российские порты для перевалки собственных грузов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел...
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