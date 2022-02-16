«Союзная решимость»: совместные учения России и Беларуси в активной фазе

Источник материала: ОНТ

«Союзная решимость» в действии. Совместные учения России и Беларуси – в активной фазе. Сегодня боевые задачи отрабатывают сразу на нескольких полигонах. Начались манёвры ранним утром.

Так, на аэродроме под Брестом экипажи истребителей Су-35 отработали перехват самолета, который нарушил воздушное пространство Союзного государства. Роль противника выполнили белорусские Су-30СМ. По замыслу этого эпизода учений, в воздух по тревоге поднялся дежурный истребитель, который приблизился к воздушной цели, установил связь и сообщил о посадке на ближайшем аэродроме. В результате самолет-нарушитель заблокирован, экипаж – задержан.

А стрельбы из самоходных артиллерийских установок развернулись на полигоне Осиповичский. Там, по легенде, вооруженные формирования противника перешли в наступление. Перед военными стояла задача – создать заградительный огонь и быстрая смена огневых позиций.

Накануне отработка учебно-боевых задач прошла на «Гожском» полигоне, где задействованы подразделения механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси. Главная цель союзных учений – быть готовыми к внешней агрессии, чтобы вовремя встать на защиту рубежей Союзного государства.

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