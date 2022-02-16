Макей: после учений в Беларуси не останется российской боевой техники

Источник материала: ОНТ

В Беларуси после учений «Союзная решимость» не останется ни одной единицы боевой техники России и ни одного российского военнослужащего. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Минске заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Слова главы внешнеполитического ведомства передает БЕЛТА.

Макей подчеркнул: Беларусь и Россия проводят совместные учения вполне обоснованно, так как на Западе проявляется активность подразделений НАТО, в том числе на территории граничащих с Беларусью стран.

Глава МИД сообщил, что после учений «Союзная решимость» в Беларуси не останется ни одной единицы боевой техники России и ни одного российского военнослужащего. Владимир Макей напомнил, что соответствующие заявления уже были сделаны и оборонными ведомствами обеих стран.

Министр иностранных дел также отметил: Беларусь и Россия проводят совместные учения и не нарушают при этом ни одного международного документа или соглашения.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram