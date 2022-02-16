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Лукашенко назвал путь для возобновления отношений с Литвой

16.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко назвал путь для возобновления отношений с Литвой

«Искренний и открытый разговор»! Президент назвал единственный путь для возобновления отношений с Литвой. 

Александр Лукашенко поздравил народ этой республики с национальным праздником – Днём восстановления Литовского государства. «Беларусь всегда уважала независимость и суверенитет своих соседей, а также их нацеленность на устойчивое экономическое развитие и благосостояние», – говорится в поздравлении белорусского Президента. Также он отметил, что «белорусы и литовцы – братские народы, близость которых определяет совместная многовековая история». И, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, разность взглядов по вопросам безопасности, возобновить добрососедские отношения можно только путём искреннего и открытого разговора. 

Александр Лукашенко подчеркнул – совместный опыт показывает, что в периоды конструктивных политических отношений странам удавалось добиться значительных успехов во всех сферах двустороннего сотрудничества. Выразил убеждение Президент, что литовцы поддерживают Беларусь, которая идет по пути мира и эволюционного развития. Александр Лукашенко пожелал дружественному народу Литвы мирного неба, скорейшего преодоления внутренних противоречий и созидательной работы на пользу своему Отечеству. 

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«Искренний и открытый разговор»! Президент назвал единственный путь для возобновления отношений с Литвой.  Александр Лукашенко поздравил народ этой республики с...
 
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