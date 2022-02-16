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Существование британской монархии после смерти королевы поставили под сомнение

16.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Существование британской монархии после смерти королевы поставили под сомнение

Глава британской антимонархической организации Republic Грэм Смит считает королеву Елизавету II последним почитаемым в стране защитником монархии. Он сомневается, что в Великобритании после смерти королевы монархия вообще сможет существовать, передает Daily Express.

Смит подчеркнул: королева – последний представитель монаршей семьи, который пользуется настоящим почтением.

Смит отметил, что Елизавету II в обществе критиковать не принято, но принц Чарльз таким же авторитетом пользоваться не будет. Глава Republic считает, что Чарльза все еще порицают за роман с его женой Камиллой, начавшийся, когда принц еще был женат на принцессе Диане. Смит также обратил внимание, что принцы Гарри и Эндрю попадают в новостные сводки по «дурным причинам».

Королевский комментатор Ричард Фицуильямс с мнением Грэма Смита не согласен. Он подчеркнул, что монархия приносит Великобритании «огромную пользу», а опросы свидетельствуют, что граждане всех возрастных групп постоянно ее поддерживают.

Фото: Pixabay

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Глава британской антимонархической организации Republic Грэм Смит считает королеву Елизавету II последним почитаемым в стране защитником монархии. Он сомневается,...
 
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