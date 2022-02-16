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Вторжение России в Украину не состоялось вопреки заявлениям США. Что об этом пишут западные СМИ?

16.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вторжение России в Украину не состоялось вопреки заявлениям США. Что об этом пишут западные СМИ?

Главная новость этого утра, которую с ужасом ждали в Украине и настороженно на Западе. Вопреки всем заявлениям Вашингтона Россия на Украину минувшей ночью не напала.

Западные телеканалы в прямом эфире вели «обратный отсчёт» до 3 часов утра, когда, по их мнению, должно было начаться вторжение. Время указывалось по Лондону. Британские газеты The Sun и Mirror первыми определили точное время и опубликовали планы вторжений, сославшись на некоторые информированные источники в разведке. Сегодня газета The Sun пошла на попятную. Но не принесла извинений за откровенную дезинформацию, а просто отредактировала ранее опубликованную в интернете статью. Теперь время вторжения указывается как «любое». В самой же Украине обстановка остаётся панической. Авиакомпании выводят свои самолёты за пределы страны, поскольку лизингодатели запрещают их эксплуатацию в нынешних условиях. Власти страны в очередной раз обратились в НАТО. Сейчас помимо оружия просят автомобили, защитные костюмы и маски.

Безопасность в Европе – тема международный встреч и переговоров. Накануне к российскому президенту Владимиру Путину приезжал канцлер Германии Олаф Шольц. Обсуждали в том числе и Украину. Позиция сторон – война начаться не должна, хотя Киев постоянно игнорирует Минские соглашения. 

 

 

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Теги: Новости
 
 
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Главная новость этого утра, которую с ужасом ждали в Украине и настороженно на Западе. Вопреки всем заявлениям Вашингтона Россия на Украину минувшей ночью не...
 
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