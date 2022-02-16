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Макей: Беларусь концептуально переосмыслила внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты
Источник материала: ОНТ
Беларусь провела переосмысление своих внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов. Об этом в ходе пресс-конференции
При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь готова развивать отношения с теми, кто строит сотрудничество на основе взаимного уважения и понимания. В частности, в данный момент идет обсуждение по выводу на более высокий уровень отношений между Беларусью и Китаем.
Макей также отметил, что Китай является для Беларуси стратегическим партнером и она заинтересована во всестороннем развитии отношений между двумя странами.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь провела переосмысление своих внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Беларуси...
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