Макей: Беларусь концептуально переосмыслила внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты

Источник материала: ОНТ

Беларусь провела переосмысление своих внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает БЕЛТА.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь готова развивать отношения с теми, кто строит сотрудничество на основе взаимного уважения и понимания. В частности, в данный момент идет обсуждение по выводу на более высокий уровень отношений между Беларусью и Китаем.

Макей также отметил, что Китай является для Беларуси стратегическим партнером и она заинтересована во всестороннем развитии отношений между двумя странами.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram