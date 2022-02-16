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Макей высказался о несбывшихся прогнозах западных СМИ о дате нападения на Украину
Источник материала: ОНТ
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 16 февраля на пресс-конференции в Минске упомянул информацию различных западных СМИ о том, что именно сегодня с территории нашей страны якобы должна была начаться агрессия в отношении соседнего государства. Слова главы внешнеполитического ведомства
Владимир Макей подчеркнул: в мире зашкаливает уровень откровенного информационного противостояния.
По словам главы внешнеполитического ведомства, намеренная дезинформация приводит к серьезным решениям многих политиков, и эта тенденция опасна.
Фото: БЕЛТА / Максим Гучек
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 16 февраля на пресс-конференции в Минске упомянул информацию различных западных СМИ о том, что именно сегодня с...
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