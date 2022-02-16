Макей высказался о несбывшихся прогнозах западных СМИ о дате нападения на Украину

Источник материала: ОНТ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 16 февраля на пресс-конференции в Минске упомянул информацию различных западных СМИ о том, что именно сегодня с территории нашей страны якобы должна была начаться агрессия в отношении соседнего государства. Слова главы внешнеполитического ведомства передает БЕЛТА.

Владимир Макей подчеркнул: в мире зашкаливает уровень откровенного информационного противостояния.

По словам главы внешнеполитического ведомства, намеренная дезинформация приводит к серьезным решениям многих политиков, и эта тенденция опасна.

Фото: БЕЛТА / Максим Гучек

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