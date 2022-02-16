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Макей о давлении Запада: Беларусь выбрали, чтобы образцово-показательно наказать

16.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей о давлении Запада: Беларусь выбрали, чтобы образцово-показательно наказать

Беларусь была выбрана Западом как страна, которую необходимо образцово-показательно наказать. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Минске заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Слова главы внешнеполитического ведомства передает БЕЛТА.

Макей говорил о давлении со стороны Запада и санкциях. По словам министра, санкционное давление на нашу страну усилилось, а его цели даже не маскируют.

Говоря о 2021 годе, Владимир Макей подчеркнул, что в плане внешней политики большую часть энергии и времени пришлось посвящать не созиданию, а противостоянию угрозам и вызовам, которые затрагивали национальные интересы напрямую.

По словам главы МИД, Беларусь была выбрана оппонентами как страна, которую надо образцово-показательно наказать.

Фото: БЕЛТА / Максим Гучек

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь была выбрана Западом как страна, которую необходимо образцово-показательно наказать. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Минске заявил министр...
 
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