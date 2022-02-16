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Макей о давлении Запада: Беларусь выбрали, чтобы образцово-показательно наказать
Источник материала: ОНТ
Беларусь была выбрана Западом как страна, которую необходимо образцово-показательно наказать. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Минске заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Слова главы внешнеполитического ведомства
Макей говорил о давлении со стороны Запада и санкциях. По словам министра, санкционное давление на нашу страну усилилось, а его цели даже не маскируют.
Говоря о 2021 годе, Владимир Макей подчеркнул, что в плане внешней политики большую часть энергии и времени пришлось посвящать не созиданию, а противостоянию угрозам и вызовам, которые затрагивали национальные интересы напрямую.
По словам главы МИД, Беларусь была выбрана оппонентами как страна, которую надо образцово-показательно наказать.
Фото: БЕЛТА / Максим Гучек
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Беларусь была выбрана Западом как страна, которую необходимо образцово-показательно наказать. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Минске заявил министр...
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