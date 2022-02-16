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Электронные накладные: как их применять для маркировки товаров легкой промышленности
16.02.2022 13:23 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 1 марта 2022 года в Беларуси наступает обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Что делать производителям таких товаров? Какие группы товаров попали под обязательную маркировку? Какие есть способы маркировки товаров? Директор компании
Обязательная маркировка: для каких товаров?
— В 2021 году в Беларуси были запущены две крупные программы, которые связаны с оборотом товаров: маркировка и прослеживаемость. Сегодня поговорим о маркировке товаров.
8 июля 2021 г. вступил в силу
С 1 марта 2022 г. наступает обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Какие группы товаров попали под эту маркировку?
Способы маркировки товаров средствами идентификации
1. С использованием защищенного материального носителя, на который нанесено средство идентификации.
2. С использованием материального носителя, не содержащего элементы (средства защиты) от подделки (незащищенный материальный носитель), на который нанесено средство идентификации, с защитой такого носителя знаком защиты.
3. Без использования защищенного материального носителя или знака защиты. Оборот таких товаров осуществляется с обязательным использованием
Что делать, если компания попадает под маркировку?
1. Регистрация в системе автоматической идентификации ГС1 Беларуси, если вы еще не зарегистрированы.
2. Внесение обязательной информации о товарах в межведомственную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров». Не требуется для ввозимых товаров при трансграничной торговле и признанных маркированными на территории Республики Беларусь, а также для маркировки остатков товаров, оборот которых будет осуществляться на территории Республики Беларусь.
3. Приобретение у оператора системы маркировки (РУП «Издательство «Белбланкавыд») кодов маркировки (средств идентификации на материальных носителях), а при необходимости защищенных материальных носителей и знаков защиты.
4. Нанесение средства идентификации на товар или на его упаковку, или на материальный носитель в зависимости от выбранного способа оборота товаров (с использованием или без использования защищенных материальных носителей и знаков защиты).
5. Передача в систему маркировки информации о товарах и нанесенных на них средствах идентификации.
6. Подключение к аттестованному EDI-провайдеру для начала работы с электронными накладными (при использовании незащищенных средств идентификации).
Что нужно для работы с электронными накладными:
Популярные вопросы про маркировку и электронные накладные
Вопрос 1. Предусмотрена ли маркировка остатков по товарам легкой промышленности?
— Да, на отдельные товары легкой промышленности с 1 марта 2022 года сроки маркировки остатков с 01.03. по 01.07. 2022-го.
Вопрос 2. Необходимо ли подключаться к электронным накладным, если у меня реализация физическим лицам?
— Нет, не нужно.
Вопрос 3. Кто должен подписывать электронную накладную в моей компании?
— Законодатель дает субъекту хозяйствования право определить ответственного самостоятельно внутри организации. На каждое ответственное лицо необходимо получить ключ электронно-цифровой подписи.
Вопрос 4. Какая ответственность за нарушение указа «О маркировке товаров»?
— Статьей 13.24 КоАП от 06.01.2021 г. предусмотрена ответственность за несоблюдение законодательства о маркировке товаров: наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения.
Вопрос 5. Если я перемещаю товары, подлежащие маркировке, из одного своего склада на другой, нужно ли мне использовать электронные накладные?
— В случае, если вы используете дороги общего пользования, использовать электронные накладные обязательно.
Вопрос 6. Как заставить грузополучателя подписать электронную накладную?
— Есть законодательство, которое должны соблюдать оба участника электронного документооборота. Условия и сроки подписания электронной накладной можно прописать в договоре с самим контрагентом.
Вопрос 7. Где я могу получить электронно-цифровую подпись?
— В Беларуси ее выдают в Национальном центре электронных услуг.
Вопрос 8. Каким образом при работе с электронными накладными подавать электронные счета-фактуры?
— При работе с электронными накладными вместо серийного бланка строгой отчетности вы подаете номер электронной накладной.
Вопрос 9. Какими документами сопровождается груз при работе с электронными накладными?
— Реестром электронных накладных на материальном носителе и электронной накладной на материальном носителе.
Вопрос 10. Сколько необходимо передать реестров электронных накладных?
— При работе по схеме «грузоотправитель-грузополучатель» вы передаете 2 реестра электронных накладных. При работе со сторонним перевозчиком — 3 реестра электронных накладных.
Вопрос 11. Если я не согласен подписывать электронную накладную и у меня есть замечания по электронной накладной, как быть?
— В этом случае по электронной накладной можно предоставить ответ «Запрос на корректировку электронной накладной». Запрос на корректировку всегда заканчивается «Отменой». Далее грузоотправителю необходимо создать новую электронную накладную и отправить в сторону грузополучателя. Он ее подписывает, и электронная накладная в конечном статусе «Создана».
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С 1 марта 2022 года в Беларуси наступает обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Что делать производителям таких товаров? Какие группы товаров попали...
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