Электронные накладные: как их применять для маркировки товаров легкой промышленности

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

С 1 марта 2022 года в Беларуси наступает обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Что делать производителям таких товаров? Какие группы товаров попали под обязательную маркировку? Какие есть способы маркировки товаров? Директор компании « Электронные документы и накладные » Вера Харитончик ответила на часто задаваемые вопросы по этой теме.

Обязательная маркировка: для каких товаров?

— В 2021 году в Беларуси были запущены две крупные программы, которые связаны с оборотом товаров: маркировка и прослеживаемость. Сегодня поговорим о маркировке товаров.



Вера Харитончик.

8 июля 2021 г. вступил в силу указ от 06 января 2021 года № 9 «О маркировке товаров», который предусматривает новые механизмы маркировки товаров: унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации.

Маркировка товаров — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации, указания его свойств и характеристик.

С 1 марта 2022 г. наступает обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Какие группы товаров попали под эту маркировку?





Способы маркировки товаров средствами идентификации

1. С использованием защищенного материального носителя, на который нанесено средство идентификации.

2. С использованием материального носителя, не содержащего элементы (средства защиты) от подделки (незащищенный материальный носитель), на который нанесено средство идентификации, с защитой такого носителя знаком защиты.

3. Без использования защищенного материального носителя или знака защиты. Оборот таких товаров осуществляется с обязательным использованием электронных накладных (Пункт 3 Положения о маркировке товаров средствами идентификации, утвержденного Указом № 9).





Что делать, если компания попадает под маркировку?

1. Регистрация в системе автоматической идентификации ГС1 Беларуси, если вы еще не зарегистрированы.

2. Внесение обязательной информации о товарах в межведомственную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров». Не требуется для ввозимых товаров при трансграничной торговле и признанных маркированными на территории Республики Беларусь, а также для маркировки остатков товаров, оборот которых будет осуществляться на территории Республики Беларусь.

3. Приобретение у оператора системы маркировки (РУП «Издательство «Белбланкавыд») кодов маркировки (средств идентификации на материальных носителях), а при необходимости защищенных материальных носителей и знаков защиты.

4. Нанесение средства идентификации на товар или на его упаковку, или на материальный носитель в зависимости от выбранного способа оборота товаров (с использованием или без использования защищенных материальных носителей и знаков защиты).

5. Передача в систему маркировки информации о товарах и нанесенных на них средствах идентификации.

6. Подключение к аттестованному EDI-провайдеру для начала работы с электронными накладными (при использовании незащищенных средств идентификации).





Что нужно для работы с электронными накладными:

GLN номер. Его можно получить в Ассоциации ГС 1.

Глобальный номер расположения GLN — единый международный идентификационный номер, предназначенный для точного и краткого обозначения как предприятий в целом, так и их филиалов и подразделений (грузоотправителя, грузополучателя, заказчика автомобильной перевозки); отделов, не имеющих статуса самостоятельного субъекта хозяйствования (например, бухгалтерия, расчетный отдел, отдел снабжения, отдел сбыта и т.д.). Наряду с этим GLN предназначен для идентификации физических объектов (отдельное помещение в здании, склад, пункт отгрузки, пункт разгрузки).

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Популярные вопросы про маркировку и электронные накладные

Вопрос 1. Предусмотрена ли маркировка остатков по товарам легкой промышленности?

— Да, на отдельные товары легкой промышленности с 1 марта 2022 года сроки маркировки остатков с 01.03. по 01.07. 2022-го.

Вопрос 2. Необходимо ли подключаться к электронным накладным, если у меня реализация физическим лицам?

— Нет, не нужно.



Вера Харитончик

Вопрос 3. Кто должен подписывать электронную накладную в моей компании?

— Законодатель дает субъекту хозяйствования право определить ответственного самостоятельно внутри организации. На каждое ответственное лицо необходимо получить ключ электронно-цифровой подписи.

Вопрос 4. Какая ответственность за нарушение указа «О маркировке товаров»?

— Статьей 13.24 КоАП от 06.01.2021 г. предусмотрена ответственность за несоблюдение законодательства о маркировке товаров: наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения.

Вопрос 5. Если я перемещаю товары, подлежащие маркировке, из одного своего склада на другой, нужно ли мне использовать электронные накладные?

— В случае, если вы используете дороги общего пользования, использовать электронные накладные обязательно.

Вопрос 6. Как заставить грузополучателя подписать электронную накладную?

— Есть законодательство, которое должны соблюдать оба участника электронного документооборота. Условия и сроки подписания электронной накладной можно прописать в договоре с самим контрагентом.

Вопрос 7. Где я могу получить электронно-цифровую подпись?

— В Беларуси ее выдают в Национальном центре электронных услуг.

Вопрос 8. Каким образом при работе с электронными накладными подавать электронные счета-фактуры?

— При работе с электронными накладными вместо серийного бланка строгой отчетности вы подаете номер электронной накладной.





Вопрос 9. Какими документами сопровождается груз при работе с электронными накладными?

— Реестром электронных накладных на материальном носителе и электронной накладной на материальном носителе.

Вопрос 10. Сколько необходимо передать реестров электронных накладных?

— При работе по схеме «грузоотправитель-грузополучатель» вы передаете 2 реестра электронных накладных. При работе со сторонним перевозчиком — 3 реестра электронных накладных.

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Вопрос 11. Если я не согласен подписывать электронную накладную и у меня есть замечания по электронной накладной, как быть?

— В этом случае по электронной накладной можно предоставить ответ «Запрос на корректировку электронной накладной». Запрос на корректировку всегда заканчивается «Отменой». Далее грузоотправителю необходимо создать новую электронную накладную и отправить в сторону грузополучателя. Он ее подписывает, и электронная накладная в конечном статусе «Создана».

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