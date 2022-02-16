﻿ Электронные накладные: как их применять для маркировки товаров легкой промышленности. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Электронные накладные: как их применять для маркировки товаров легкой промышленности

16.02.2022 13:23 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Электронные накладные: как их применять для маркировки товаров легкой промышленности
Фото: Павел Садовский, probusiness.io

С 1 марта 2022 года в Беларуси наступает обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Что делать производителям таких товаров? Какие группы товаров попали под обязательную маркировку? Какие есть способы маркировки товаров? Директор компании «Электронные документы и накладные» Вера Харитончик ответила на часто задаваемые вопросы по этой теме.

Обязательная маркировка: для каких товаров?

— В 2021 году в Беларуси были запущены две крупные программы, которые связаны с оборотом товаров: маркировка и прослеживаемость. Сегодня поговорим о маркировке товаров.

Электронные накладные: как их применять для маркировки товаров легкой промышленности
Вера Харитончик.

8 июля 2021 г. вступил в силу указ от 06 января 2021 года № 9 «О маркировке товаров», который предусматривает новые механизмы маркировки товаров: унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации.

Маркировка товаров — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации, указания его свойств и характеристик.

С 1 марта 2022 г. наступает обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Какие группы товаров попали под эту маркировку?

Электронные накладные: как их применять для маркировки товаров легкой промышленности

Способы маркировки товаров средствами идентификации

1. С использованием защищенного материального носителя, на который нанесено средство идентификации.

2. С использованием материального носителя, не содержащего элементы (средства защиты) от подделки (незащищенный материальный носитель), на который нанесено средство идентификации, с защитой такого носителя знаком защиты.

3. Без использования защищенного материального носителя или знака защиты. Оборот таких товаров осуществляется с обязательным использованием электронных накладных (Пункт 3 Положения о маркировке товаров средствами идентификации, утвержденного Указом № 9).

Электронные накладные: как их применять для маркировки товаров легкой промышленности

Что делать, если компания попадает под маркировку?

1. Регистрация в системе автоматической идентификации ГС1 Беларуси, если вы еще не зарегистрированы.

2. Внесение обязательной информации о товарах в межведомственную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров». Не требуется для ввозимых товаров при трансграничной торговле и признанных маркированными на территории Республики Беларусь, а также для маркировки остатков товаров, оборот которых будет осуществляться на территории Республики Беларусь.

3. Приобретение у оператора системы маркировки (РУП «Издательство «Белбланкавыд») кодов маркировки (средств идентификации на материальных носителях), а при необходимости защищенных материальных носителей и знаков защиты.

4. Нанесение средства идентификации на товар или на его упаковку, или на материальный носитель в зависимости от выбранного способа оборота товаров (с использованием или без использования защищенных материальных носителей и знаков защиты).

5. Передача в систему маркировки информации о товарах и нанесенных на них средствах идентификации.

6. Подключение к аттестованному EDI-провайдеру для начала работы с электронными накладными (при использовании незащищенных средств идентификации).

Электронные накладные: как их применять для маркировки товаров легкой промышленности

Что нужно для работы с электронными накладными:

  1. GLN номер. Его можно получить в Ассоциации ГС 1.

Глобальный номер расположения GLN — единый международный идентификационный номер, предназначенный для точного и краткого обозначения как предприятий в целом, так и их филиалов и подразделений (грузоотправителя, грузополучателя, заказчика автомобильной перевозки); отделов, не имеющих статуса самостоятельного субъекта хозяйствования (например, бухгалтерия, расчетный отдел, отдел снабжения, отдел сбыта и т.д.). Наряду с этим GLN предназначен для идентификации физических объектов (отдельное помещение в здании, склад, пункт отгрузки, пункт разгрузки).

  1. Ключ ЭЦП («флешка» для налоговой).
  2. Выбрать вариант работы и сервис.

Популярные вопросы про маркировку и электронные накладные

Вопрос 1. Предусмотрена ли маркировка остатков по товарам легкой промышленности?

— Да, на отдельные товары легкой промышленности с 1 марта 2022 года сроки маркировки остатков с 01.03. по 01.07. 2022-го.

Вопрос 2. Необходимо ли подключаться к электронным накладным, если у меня реализация физическим лицам?

— Нет, не нужно.

Электронные накладные: как их применять для маркировки товаров легкой промышленности
Вера Харитончик

Вопрос 3. Кто должен подписывать электронную накладную в моей компании?

— Законодатель дает субъекту хозяйствования право определить ответственного самостоятельно внутри организации. На каждое ответственное лицо необходимо получить ключ электронно-цифровой подписи.

Вопрос 4. Какая ответственность за нарушение указа «О маркировке товаров»?

— Статьей 13.24 КоАП от 06.01.2021 г. предусмотрена ответственность за несоблюдение законодательства о маркировке товаров: наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения.

Вопрос 5. Если я перемещаю товары, подлежащие маркировке, из одного своего склада на другой, нужно ли мне использовать электронные накладные?

— В случае, если вы используете дороги общего пользования, использовать электронные накладные обязательно.

Вопрос 6. Как заставить грузополучателя подписать электронную накладную?

— Есть законодательство, которое должны соблюдать оба участника электронного документооборота. Условия и сроки подписания электронной накладной можно прописать в договоре с самим контрагентом.

Вопрос 7. Где я могу получить электронно-цифровую подпись?

— В Беларуси ее выдают в Национальном центре электронных услуг.

Вопрос 8. Каким образом при работе с электронными накладными подавать электронные счета-фактуры?

— При работе с электронными накладными вместо серийного бланка строгой отчетности вы подаете номер электронной накладной.

Электронные накладные: как их применять для маркировки товаров легкой промышленности

Вопрос 9. Какими документами сопровождается груз при работе с электронными накладными?

— Реестром электронных накладных на материальном носителе и электронной накладной на материальном носителе.

Вопрос 10. Сколько необходимо передать реестров электронных накладных?

— При работе по схеме «грузоотправитель-грузополучатель» вы передаете 2 реестра электронных накладных. При работе со сторонним перевозчиком — 3 реестра электронных накладных.

Еще больше бизнеса — в нашем Telegram-канале. Подпишись!

Вопрос 11. Если я не согласен подписывать электронную накладную и у меня есть замечания по электронной накладной, как быть?

— В этом случае по электронной накладной можно предоставить ответ «Запрос на корректировку электронной накладной». Запрос на корректировку всегда заканчивается «Отменой». Далее грузоотправителю необходимо создать новую электронную накладную и отправить в сторону грузополучателя. Он ее подписывает, и электронная накладная в конечном статусе «Создана».

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 марта 2022 года в Беларуси наступает обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Что делать производителям таких товаров? Какие группы товаров попали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Айтишник из Минского района задержан за "слив" данных силовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by