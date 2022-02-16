Источник материала: Myfin

Курсы валют на 16 февраля 2022: доллар упал" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1645007467576606.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0242 рубля до 2.5604, что составило 0.94%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0074 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0196 (0.67%), на 16 февраля 2022 курс составил 2.911. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0335 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0062 рублей (0.18%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.017 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 36 107 000 20 350 700 22 139 100

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.5 – 2.554 рублей, курс продажи доллара 2.56 – 2.614. Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.905 рублей, купить – 2.914 – 2.965.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =75.3 (стоимость 1 доллара равна 75.3 российских рублей),

=75.3 (стоимость 1 доллара равна 75.3 российских рублей), EUR/USD =1.139 (1 евро стоит 1.139 доллар),

=1.139 (1 евро стоит 1.139 доллар), EUR/RUB =85.65 (85.65 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.