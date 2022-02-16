Курсы валют на 17.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5604 -0.0242 1 USD Евро 2.911 -0.0196 1 EUR Российский рубль 3.4114 0.0062 100 RUB Гривна 9.1134 -0.0559 100 UAH Тенге 5.9878 -0.0320 1000 KZT Юань 4.04 -0.0295 10 CNY

Про валюты, финансовые инструменты для бизнеса и частных лиц читайте в нашей рубрике «ФИНАНСЫ» .