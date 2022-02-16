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Сборная Словакии стала первым полуфиналистом олимпийского турнира по хоккею

16.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Словакии стала первым полуфиналистом олимпийского турнира по хоккею

В мужском турнире по хоккею сегодня проходят четвертьфинальные матчи. Первый из них уже завершён.

Сборная США покидает олимпийский турнир. В 1/4-й американцы по буллитам уступили сборной Словакии со счётом 2:3. Таким образом, словаки стали первыми полуфиналистами Олимпийских Игр. Сейчас на льду команда Россия — она играет против сборной Дании, затем встретятся хоккеисты Финляндии и Швейцарии.

 

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В мужском турнире по хоккею сегодня проходят четвертьфинальные матчи. Первый из них уже завершён. Сборная США покидает олимпийский турнир. В 1/4-й американцы по...
 
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