Сборная Словакии стала первым полуфиналистом олимпийского турнира по хоккею

Источник материала: ОНТ

В мужском турнире по хоккею сегодня проходят четвертьфинальные матчи. Первый из них уже завершён.

Сборная США покидает олимпийский турнир. В 1/4-й американцы по буллитам уступили сборной Словакии со счётом 2:3. Таким образом, словаки стали первыми полуфиналистами Олимпийских Игр. Сейчас на льду команда Россия — она играет против сборной Дании, затем встретятся хоккеисты Финляндии и Швейцарии.

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