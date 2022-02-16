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«Вечер любви» прошел в музее Родена в Париже

16.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вечер любви» прошел в музее Родена в Париже

Под музыку чарующей арфы в музее Родена парижане провели «Вечер любви». 

Центральный зал украсили лепестки роз и ароматические свечи. Внимание гостей было приковано к скульптуре французского мастера «Поцелуй», которая стала дополнением к «дереву влюбленных». Валентинки, написанные своей половинке, оставляли на память в музее. Желающих отпраздновать День влюбленных в таком формате оказалось предостаточно. Билеты раскупили за несколько часов.   

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Под музыку чарующей арфы в музее Родена парижане провели «Вечер любви».  Центральный зал украсили лепестки роз и ароматические свечи. Внимание гостей было...
 
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