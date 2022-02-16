|
«Вечер любви» прошел в музее Родена в Париже
Источник материала: ОНТ
Под музыку чарующей арфы в музее Родена парижане провели «Вечер любви».
Центральный зал украсили лепестки роз и ароматические свечи. Внимание гостей было приковано к скульптуре французского мастера «Поцелуй», которая стала дополнением к «дереву влюбленных». Валентинки, написанные своей половинке, оставляли на память в музее. Желающих отпраздновать День влюбленных в таком формате оказалось предостаточно. Билеты раскупили за несколько часов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под музыку чарующей арфы в музее Родена парижане провели «Вечер любви». Центральный зал украсили лепестки роз и ароматические свечи. Внимание гостей было...
|
Архив (Разное)