«Вечер любви» прошел в музее Родена в Париже

Источник материала: ОНТ

Под музыку чарующей арфы в музее Родена парижане провели «Вечер любви».

Центральный зал украсили лепестки роз и ароматические свечи. Внимание гостей было приковано к скульптуре французского мастера «Поцелуй», которая стала дополнением к «дереву влюбленных». Валентинки, написанные своей половинке, оставляли на память в музее. Желающих отпраздновать День влюбленных в таком формате оказалось предостаточно. Билеты раскупили за несколько часов.

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