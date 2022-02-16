Проливные дожди в Бразилии: на юго-востоке страны погибли 23 человека

Источник материала: ОНТ

Проливные дожди затопили Бразилию. На юго-востоке страны погибли 23 человека.

Дожди не прекращаются несколько дней. Грязевые оползни оставили без жилья сотни горожан. Спасатели и волонтеры продолжают поиски пропавших. По данным метеослужб, в городе выпала месячная норма осадков. Местные власти предпринимают срочные меры для борьбы с последствиями стихийного бедствия. Ливневые дожди в этом районе – частое явление.

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