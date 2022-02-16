Женщина вышла замуж за мужчину, с которым никогда не виделась

Источник материала: ОНТ

В Шеффилде (Великобритания) поженились женщина и мужчина, которые до этого никогда не встречались. Невеста и жених впервые увиделись прямо на церемонии бракосочетания. На необычную историю обращает внимание The Sun.

В 2019 году 27-летняя Мишель Дженкинс подала заявку на участие в шок «Брак с первого взгляда». По условиям передачи, участники могут познакомиться только на самой свадебной церемонии. Британка согласилась и познакомилась со своим женихом на свадьбе.

Примерно через 12 месяцев после церемонии на шоу Оуэн сделал своей жене уже настоящее предложение. Так мужчина продемонстрировал, что любит Мишель и хочет быть с ней.

Фото: Pixabay

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