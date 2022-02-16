﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женщина вышла замуж за мужчину, с которым никогда не виделась

16.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женщина вышла замуж за мужчину, с которым никогда не виделась

В Шеффилде (Великобритания) поженились женщина и мужчина, которые до этого никогда не встречались. Невеста и жених впервые увиделись прямо на церемонии бракосочетания. На необычную историю обращает внимание The Sun.

В 2019 году 27-летняя Мишель Дженкинс подала заявку на участие в шок «Брак с первого взгляда». По условиям передачи, участники могут познакомиться только на самой свадебной церемонии. Британка согласилась и познакомилась со своим женихом на свадьбе.

Примерно через 12 месяцев после церемонии на шоу Оуэн сделал своей жене уже настоящее предложение. Так мужчина продемонстрировал, что любит Мишель и хочет быть с ней.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Шеффилде (Великобритания) поженились женщина и мужчина, которые до этого никогда не встречались. Невеста и жених впервые увиделись прямо на церемонии...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лунинце осудили женщину, доверившую пьяному мужу управление автомобилем
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by