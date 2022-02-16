Пациентка из США стала четвертым человеком в мире, излечившимся от ВИЧ

Источник материала: ОНТ

Четвертый человек в мире сумел излечиться от ВИЧ-инфекции за счет пересадки стволовых клеток, а также переливания пуповинной крови. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что у пациентки, спустя четыре года после выявления ВИЧ, была обнаружена лейкемия. Врачи пересадили ей стволовые клетки ее родственника, у которого ранее была выявлена редкая мутация, мешавшая распространению вируса. Кроме того, женщине переливали пуповинную кровь.

В итоге уже с октября 2020 года пациентка не проходила антиретровирусную терапию с октября 2020 года, так как признаков ВИЧ у нее с тех пор не наблюдалось.

Фото: Freepik

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