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В Беларуси будет усилен контроль за соблюдением ценового законодательства

16.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси будет усилен контроль за соблюдением ценового законодательства

Контроль за соблюдением ценового законодательства будет усилен. Это зона ответственности Министерства антимонопольного регулирования и торговли. 

Рост цен напрямую связан с импортной инфляцией. Закупка «подогревает» и внутренний рынок. Задачи, которые ставит Министерство – насыщение рынка белоруской продукцией и снижение её себестоимости. Формируются стабилизационные фонды. При этом при регулировании цен на сельхозпродукцию учитываются интересы всех участников рынка. Дать заработать производителям и торговле, но главное, – чтобы потребитель смог купить этот товар. Для социально уязвимых категорий населения – 10-процентная скидка. Соглашение подписали МАРТ и крупные субъекты торговли. 

МАРТ продолжает проверки торговых объектов. Нарушения есть, но их немного – до 10% по стране. Ведется работа с рынками, где также должно быть соблюдено ценовое законодательство. 

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Контроль за соблюдением ценового законодательства будет усилен. Это зона ответственности Министерства антимонопольного регулирования и торговли.  Рост цен...
 
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