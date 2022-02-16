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В Беларуси будет усилен контроль за соблюдением ценового законодательства
Источник материала: ОНТ
Контроль за соблюдением ценового законодательства будет усилен. Это зона ответственности Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Рост цен напрямую связан с импортной инфляцией. Закупка «подогревает» и внутренний рынок. Задачи, которые ставит Министерство – насыщение рынка белоруской продукцией и снижение её себестоимости. Формируются стабилизационные фонды. При этом при регулировании цен на сельхозпродукцию учитываются интересы всех участников рынка. Дать заработать производителям и торговле, но главное, – чтобы потребитель смог купить этот товар. Для социально уязвимых категорий населения – 10-процентная скидка. Соглашение подписали МАРТ и крупные субъекты торговли.
МАРТ продолжает проверки торговых объектов. Нарушения есть, но их немного – до 10% по стране. Ведется работа с рынками, где также должно быть соблюдено ценовое законодательство.
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Контроль за соблюдением ценового законодательства будет усилен. Это зона ответственности Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Рост цен...
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