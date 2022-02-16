Протесты в Афганистане: люди выступают против конфискации валютных резервов страны руководством США

Источник материала: ОНТ

В Афганистане прошли демонстрации из-за действий США. Люди выступают против конфискации валютных резервов Афганистана американским руководством.

Джо Байден в конце прошлой недели подписал указ о блокировке семи миллиардов, которые хранились в банках США. По предварительным данным, половина средств пойдёт на выплаты семьям, которые пострадали во время теракта 11 сентября 2001 года. Часть денег будет потрачена на гуманитарные нужды афганского народа. Но сами афганцы и мировое сообщество требуют вернуть афганские деньги собственному народу, ведь страна на грани гуманитарной катастрофы – многим семьям грозит голод. Протесты прошли в разных частях Афганистана. В Кабуле люди скандировали лозунги и несли плакаты с надписями «Прекратите вражду с афганским народом» и «11 сентября не имеет с нами ничего общего».

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