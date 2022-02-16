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Макей рассказал о повестке предстоящих переговоров Лукашенко и Путина
Источник материала: ОНТ
На предстоящей встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина могут обсуждаться различные вопросы по самому широкому спектру тем. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Минске заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Слова главы внешнеполитического ведомства
Глава МИД выразил уверенность, что Лукашенко и Путин в том числе затронут ситуацию в сфере безопасности, санкционную тематику и вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Фото: БЕЛТА
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На предстоящей встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина могут обсуждаться различные вопросы по самому широкому спектру тем....
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