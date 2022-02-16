Макей рассказал о повестке предстоящих переговоров Лукашенко и Путина

Источник материала: ОНТ

На предстоящей встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина могут обсуждаться различные вопросы по самому широкому спектру тем. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Минске заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Слова главы внешнеполитического ведомства передает БЕЛТА.

Глава МИД выразил уверенность, что Лукашенко и Путин в том числе затронут ситуацию в сфере безопасности, санкционную тематику и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram