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Макей рассказал о повестке предстоящих переговоров Лукашенко и Путина

16.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей рассказал о повестке предстоящих переговоров Лукашенко и Путина

На предстоящей встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина могут обсуждаться различные вопросы по самому широкому спектру тем. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Минске заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Слова главы внешнеполитического ведомства передает БЕЛТА.

Глава МИД выразил уверенность, что Лукашенко и Путин в том числе затронут ситуацию в сфере безопасности, санкционную тематику и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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На предстоящей встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина могут обсуждаться различные вопросы по самому широкому спектру тем....
 
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