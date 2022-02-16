В Лунинце осудили женщину, доверившую пьяному мужу управление автомобилем

Источник материала: БелТА

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы: женщина передала нетрезвому супругу управление автомобилем - в результате погиб человек. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Смертельное ДТП произошло в сентябре 2021 года. Как установлено в ходе судебного следствия, обвиняемая передала мужу в управление Volkswagen Passat, заведомо зная, что он нетрезв. Кроме того, с 2014 года мужчина лишен права управления транспортными средствами. Во время езды автомобиль занесло, он съехал на обочину и опрокинулся. В результате аварии не пристегнутая ремнем безопасности пассажирка 1978 года рождения получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась в больнице. Сам водитель также получил травмы. Позже его осудили на 5 лет лишения свободы в условиях колонии-поселения.

В ходе судебного заседания женщина признала свою вину.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района на основании ч.2 ст.318 (допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего права управления и находящегося в состоянии алкогольного опьянения, повлекший по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения и смерть человека) УК приговорил обвиняемую к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также она на 5 лет лишена права заниматься деятельностью, связанной с управление транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-