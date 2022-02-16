В Борисове задержаны два распространителя психотропов

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о незаконном обороте особо опасного психотропного вещества альфа-PVP двумя молодыми людьми. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Так, 5 декабря прошлого года около одной из школ Борисова сотрудники милиции задержали 16-летнего учащегося и его 21-летнюю девушку, которая нигде не работала. В ходе проведения личного обыска задержанной обнаружено и изъято два свертка с особо опасным психотропным веществом - альфа-PVP, девять шприцев и три полимерных пакета с наслоениями этого же вещества, при обыске молодого человека - аналогичный шприц.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий и расследования уголовного дела установлено, что парень несколько месяцев работал на интернет-магазин, занимавшийся реализацией психотропных веществ. Девушка оказывала ему помощь в раскладке по тайникам на территории Борисова и Минского района. Часть запрещенных веществ они употребляли совместно. Согласно показаниям обвиняемого, мотивом для совершения преступления стало желание быстрого заработка больших денег. Сотрудниками милиции впоследствии в тайниках было изъято особо опасное психотропное вещество альфа-PVP в крупном размере, уже расфасованное для последующего сбыта потребителям. По информации следствия, на незаконной реализации психотропов молодые люди заработали около Br600.

Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение и хранение особо опасных психотропных веществ, группой лиц, в крупном размере) и по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение и хранение психотропных веществ) Уголовного кодекса. Допрошены обвиняемые и свидетели, изучены и приобщены к материалам дела результаты экспертных исследований, проведенных ГКСЭ, осмотрены места происшествий, мобильные телефоны.

Следователи подробно изучили и данные о личностях обвиняемых. Школьник проживает с отцом и бабушкой. Родители девушки разведены, она проживает с матерью. В отношении молодых людей применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Следствие напоминает: уголовная ответственность за реализацию наркотических средств и психотропных веществ наступает уже с 14 лет.-0-