Сборная Беларуси заняла 13-е место в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде

Источник материала: ОНТ

На Олимпиаде в Пекине сегодня разыграны медали в женской биатлонной эстафете.

Белоруски в число лидеров в этой гонке не попали. В составе нашей команды бежали Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола. Сборная финишировала лишь на 13-м месте. Белорусскую команду вновь подвела стрельба: как следствие — штрафные круги. Отставание белорусской сборной от победительниц составило 5 с половиной минут. А лучшими сегодня были биатлонистки Швеции. Второе место досталось россиянкам, третье – сборной Германии.

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