Лукашенко 18 февраля встретится с Путиным

Источник материала: ОНТ

18 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится со своим коллегой Владимиром Путиным, передает «Пул Первого».

Встреча состоится в Москве. В плане глав государств – обсудить широкий спектр вопросов. В их числе торгово-экономические отношения двух стран, международная проблематика, вопросы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов Союзного государства.

Фото: БЕЛТА

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