На пр. Независимости в Минске столкнулись сразу три легковушки

Источник материала: ОНТ

Минске столкнулись сразу три легковушки" class="one-news__figure-img">

Сразу три легковых автомобиля столкнулись на пр. Независимости в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 16 января около 7:50. По предварительной информации, водитель каршерингового KIA, двигаясь по пр. Независимости в сторону ул. Я. Купалы, в результате несоблюдения безопасной дистанции врезался в стоявший перед ним Volkswagen, который, в свою очередь, врезался в Geely.

В результате инцидента никто не пострадал, авто получили механические повреждения. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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