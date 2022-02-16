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На пр. Независимости в Минске столкнулись сразу три легковушки
Источник материала: ОНТМинске столкнулись сразу три легковушки" class="one-news__figure-img">
Сразу три легковых автомобиля столкнулись на пр. Независимости в Минске. Об этом
Авария произошла 16 января около 7:50. По предварительной информации, водитель каршерингового KIA, двигаясь по пр. Независимости в сторону ул. Я. Купалы, в результате несоблюдения безопасной дистанции врезался в стоявший перед ним Volkswagen, который, в свою очередь, врезался в Geely.
В результате инцидента никто не пострадал, авто получили механические повреждения. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Сразу три легковых автомобиля столкнулись на пр. Независимости в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла 16 января около 7:50. По...
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