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На пр. Независимости в Минске столкнулись сразу три легковушки

16.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На пр. Независимости в Минске столкнулись сразу три легковушкиМинске столкнулись сразу три легковушки" class="one-news__figure-img">

Сразу три легковых автомобиля столкнулись на пр. Независимости в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 16 января около 7:50. По предварительной информации, водитель каршерингового KIA, двигаясь по пр. Независимости в сторону ул. Я. Купалы, в результате несоблюдения безопасной дистанции врезался в стоявший перед ним Volkswagen, который, в свою очередь, врезался в Geely.

В результате инцидента никто не пострадал, авто получили механические повреждения. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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Сразу три легковых автомобиля столкнулись на пр. Независимости в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла 16 января около 7:50. По...
 
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