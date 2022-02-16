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Илон Маск пожертвовал акции Tesla на сумму $5,7 млрд на благотворительность
Источник материала: ОНТ
Миллиардер Илон Маск в прошлом году пожертвовал на благотворительность акции Tesla на сумму $5,7 млрд. Это сделало Маска самым крупным филантропом США после Билла Гейтса и его бывшей жены Мелинды Гейтс,
Пожертвование раскрыли благодаря документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Маск совершил пожертвование акций в период между 19 и 29 ноября. Отмечается, что теперь пожертвованные акции стоят порядка $4,4 млрд ввиду снижения стоимости компании Tesla.
Названия организаций, которые получили акции по пяти сделкам, не раскрываются.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Миллиардер Илон Маск в прошлом году пожертвовал на благотворительность акции Tesla на сумму $5,7 млрд. Это сделало Маска самым крупным филантропом США после Билла...
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