﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Илон Маск пожертвовал акции Tesla на сумму $5,7 млрд на благотворительность

16.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Илон Маск пожертвовал акции Tesla на сумму ,7 млрд на благотворительность

Миллиардер Илон Маск в прошлом году пожертвовал на благотворительность акции Tesla на сумму $5,7 млрд. Это сделало Маска самым крупным филантропом США после Билла Гейтса и его бывшей жены Мелинды Гейтс, сообщает The Wall Street Journal.

Пожертвование раскрыли благодаря документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Маск совершил пожертвование акций в период между 19 и 29 ноября. Отмечается, что теперь пожертвованные акции стоят порядка $4,4 млрд ввиду снижения стоимости компании Tesla.

Названия организаций, которые получили акции по пяти сделкам, не раскрываются.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миллиардер Илон Маск в прошлом году пожертвовал на благотворительность акции Tesla на сумму $5,7 млрд. Это сделало Маска самым крупным филантропом США после Билла...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Борисове задержаны два распространителя психотропов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by