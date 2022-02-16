Илон Маск пожертвовал акции Tesla на сумму $5,7 млрд на благотворительность

Источник материала: ОНТ

Миллиардер Илон Маск в прошлом году пожертвовал на благотворительность акции Tesla на сумму $5,7 млрд. Это сделало Маска самым крупным филантропом США после Билла Гейтса и его бывшей жены Мелинды Гейтс, сообщает The Wall Street Journal.

Пожертвование раскрыли благодаря документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Маск совершил пожертвование акций в период между 19 и 29 ноября. Отмечается, что теперь пожертвованные акции стоят порядка $4,4 млрд ввиду снижения стоимости компании Tesla.

Названия организаций, которые получили акции по пяти сделкам, не раскрываются.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram