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Сильный ветер и дождь: оранжевый уровень опасности объявлен на 17 февраля в Беларуси

16.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильный ветер и дождь: оранжевый уровень опасности объявлен на 17 февраля в Беларуси

На 17 февраля на территории Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Белгидромет.

В четверг, 17 февраля, ожидается облачная погода, во многих районах пройдут осадки – в основном в виде дождя. Ветер ожидается южный, юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 15-20 м/с, местами – до 21-24 м/с. Кроме того, ночью и утром может возникнуть слабый гололед, на некоторых участках дорог – гололедица.

Температура воздуха 17 февраля составит от -2°С до +5°С – ночью и от +3°С до +8°С днем.

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На 17 февраля на территории Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Белгидромет. В четверг, 17 февраля, ожидается...
 
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