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3 совета, как спрятать лишние килограммы при помощи предметов гардероба

16.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 совета, как спрятать лишние килограммы при помощи предметов гардероба

Говорят, что люди, которые следят за фигурой, просто ей не доверяют! Мы же придерживаемся другого мнения: правильно подобранный гардероб может скрыть все то, что вам в себе не очень-то и нравится. И сегодня мы поделимся с вами действенными приемами коррекции зоны талии.


Итак, прием первый – перенос внимания. Например, у вас красивая шея — делаем акцент на V-образном вырезе и подчеркиваем аксессуаром вроде колье или цепочки. А может у вас тонкие изящные кисти рук или щиколотки – тогда показываем их! Демонстрируйте миру свои достоинства.

Второй приём- сумочка кросс-боди. То есть сумочка, надетая через плечо. Благодаря ей вы создаете диагональ в пропорции тела, что отлично работает на коррекцию проблемной зоны. Носите этот аксессуар в районе талии. Так баланс ширины плеч с бедрами будет соблюден, и талия будет казаться уже.

Брюки, джинсы, юбки с завышенной линией талии замаскируют проблемные места и сделают их визуально тоньше. Главный критерий выбора ткани — она не должна быть слишком тонкой. Не желательно выбирать брюки и юбки на резинке или кулиске. Это создаст ненужный дополнительный объем. Так же и заниженная посадка будет деформировать пропорции и делать зону живота шире.

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Говорят, что люди, которые следят за фигурой, просто ей не доверяют! Мы же придерживаемся другого мнения: правильно подобранный гардероб может скрыть все то, что вам...
 
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