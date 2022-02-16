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Врач назвал неожиданную опасность смарт-часов
Источник материала: ОНТ
Врач онкоиммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев
Щепеляев напомнил, что меньшее раздражение вызывает резиновое покрытие, но модели с ним обычно дороже.
Медик также обратил внимание, что при постоянном ношении наручные гаджеты могут провоцировать раздражение кожи и контактный дерматит из-за того, что рука под пластиковым корпусом и ремешком сильно потеет.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Врач онкоиммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал изданию URA.RU, что современные фитнес-браслеты и умные часы сделаны материалов, которые все еще могут...
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