Врач назвал неожиданную опасность смарт-часов

Источник материала: ОНТ

Врач онкоиммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал изданию URA.RU, что современные фитнес-браслеты и умные часы сделаны материалов, которые все еще могут вызывать аллергические реакции.

Щепеляев напомнил, что меньшее раздражение вызывает резиновое покрытие, но модели с ним обычно дороже.

Медик также обратил внимание, что при постоянном ношении наручные гаджеты могут провоцировать раздражение кожи и контактный дерматит из-за того, что рука под пластиковым корпусом и ремешком сильно потеет.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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