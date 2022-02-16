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Врач назвал неожиданную опасность смарт-часов

16.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач назвал неожиданную опасность смарт-часов

Врач онкоиммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал изданию URA.RU, что современные фитнес-браслеты и умные часы сделаны материалов, которые все еще могут вызывать аллергические реакции. 

Щепеляев напомнил, что меньшее раздражение вызывает резиновое покрытие, но модели с ним обычно дороже.

Медик также обратил внимание, что при постоянном ношении наручные гаджеты могут провоцировать раздражение кожи и контактный дерматит из-за того, что рука под пластиковым корпусом и ремешком сильно потеет.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Врач онкоиммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал изданию URA.RU, что современные фитнес-браслеты и умные часы сделаны материалов, которые все еще могут...
 
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