Белорусские лыжники не смогли пробиться в финал командного спринта

Источник материала: ОНТ

Белорусские лыжники Александр Воронов и Егор Шпунтов не смогли пробиться в финал командного спринта классическим ходом.

В первом полуфинале наша команда показала шестой результат (их время – 20 минут 34 секунды), а в финал квалифицировались только 4 лучшее сборные. Кроме того, время белорусов не позволило им попасть даже в число двух «лаки лузеров» – команд, которые финишировали на 5 и 6-м местах.

Подписывайтесь на нас в Telegram