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Белорусские лыжники не смогли пробиться в финал командного спринта

16.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские лыжники не смогли пробиться в финал командного спринта

Белорусские лыжники Александр Воронов и Егор Шпунтов не смогли пробиться в финал командного спринта классическим ходом. 

В первом полуфинале наша команда показала шестой результат (их время – 20 минут 34 секунды), а в финал квалифицировались только 4 лучшее сборные. Кроме того, время белорусов не позволило им попасть даже в число двух «лаки лузеров» – команд, которые финишировали на 5 и 6-м местах. 

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Белорусские лыжники Александр Воронов и Егор Шпунтов не смогли пробиться в финал командного спринта классическим ходом.  В первом полуфинале наша команда...
 
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