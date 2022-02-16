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Белорусские лыжники не смогли пробиться в финал командного спринта
Источник материала: ОНТ
Белорусские лыжники Александр Воронов и Егор Шпунтов не смогли пробиться в финал командного спринта классическим ходом.
В первом полуфинале наша команда показала шестой результат (их время – 20 минут 34 секунды), а в финал квалифицировались только 4 лучшее сборные. Кроме того, время белорусов не позволило им попасть даже в число двух «лаки лузеров» – команд, которые финишировали на 5 и 6-м местах.
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Белорусские лыжники Александр Воронов и Егор Шпунтов не смогли пробиться в финал командного спринта классическим ходом. В первом полуфинале наша команда...
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