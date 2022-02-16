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В России на семью с ребенком обрушилась лавина снега

16.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России на семью с ребенком обрушилась лавина снега

Ярославскую область России испытывает снег. С крыши дома на семью с ребенком обрушилась лавина снега. 

Происшествие попало на камеры наружного наблюдения и уже разлетелось по социальным сетям. Двое взрослых с ребенком возвращались из детского сада.  Но внезапно с крыши здания на них обрушилась снежная лавина. К ним на помощь бросился дворник, который чистил снег неподалеку. К счастью, жертв удалось избежать. Травму шеи получила женщина, которая закрывала собой ребенка. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. 


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Ярославскую область России испытывает снег. С крыши дома на семью с ребенком обрушилась лавина снега.  Происшествие попало на камеры наружного наблюдения и уже...
 
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