Гомельчанин задержан за вовлечение школьниц в проституцию

Источник материала: БелТА

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За вовлечение школьниц в проституцию задержан гомельчанин, сообщили БЕЛТА в МВД.

41-летний житель Гомеля познакомился в соцсетях с двумя 15-летними школьницами в конце прошлого года. Войдя к ним в доверие, предложил заняться проституцией. Поиском клиентов занялся сам. "Мужчина договаривался о месте встречи и цене, после чего передавал информацию девушкам. В качестве вознаграждения получал от них интимные услуги", - рассказали правоохранители. На днях оперативники установили и задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией с вовлечением заведомо несовершеннолетних. Подозреваемый водворен в ИВС.-0-