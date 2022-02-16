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Контент еще одного YouTube-канала признан экстремистским
Источник материала: БелТА
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контент еще одного YouTube-канала признан экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Речь идет об информационной продукции YouTube-канала "Дзікае паляванне". Такое решение принято по заявлению прокуратуры города Минска.-0-
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Речь идет об информационной продукции YouTube-канала "Дзікае паляванне". Такое решение принято по заявлению прокуратуры города Минска.
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